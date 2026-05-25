CorSport: “Vanoli pronto a restare solo per rilanciare la Fiorentina, non per riconoscenza”

Nel confronto con la dirigenza decisiva la definizione del progetto tecnico e delle ambizioni del club per la prossima stagione

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina dipenderà soprattutto dalle ambizioni del club e dal progetto tecnico per la prossima stagione.

L’allenatore avrebbe già manifestato la propria disponibilità a restare, ma soltanto a fronte di una volontà condivisa di costruire una squadra competitiva e rilanciare la Fiorentina ad alti livelli. Non una scelta dettata dalla riconoscenza, dunque, ma dalla convinzione nel progetto.

Nel faccia a faccia previsto con la dirigenza viola, il tema centrale sarà proprio la direzione indicata dalla proprietà per la ricostruzione della rosa. A quel punto Fabio Paratici e Alessandro Ferrari chiariranno se intendono proseguire con Vanoli, mentre il tecnico valuterà se il piano del club rispecchia le sue aspettative.

La discussione sulla possibile conferma dell’allenatore, conclude il quotidiano, dovrà basarsi prima di tutto sui meriti sportivi, con le ambizioni del club a fare poi la differenza.