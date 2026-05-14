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La Nazione: “Paratici, entro il 24 maggio il confronto con la famiglia Commisso per il nuovo tecnico”

Il direttore sportivo viola accelera sulla programmazione: tra mercato e panchina, si avvicinano giorni decisivi per il futuro viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 10:24
La Nazione: “Paratici, entro il 24 maggio il confronto con la famiglia Commisso per il nuovo tecnico” -
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Fabio Paratici
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La Nazione racconta di un Fabio Paratici già al lavoro senza sosta per programmare il futuro della Fiorentina. Il direttore sportivo starebbe cercando di rendere più rapide e concrete diverse operazioni in vista della costruzione della rosa per la prossima stagione.

Il prossimo passo sarà il confronto con la proprietà: Paratici presenterà infatti alla famiglia Rocco Commisso un piano tecnico da approvare anche sotto il profilo economico. Da quel momento potranno partire le prime mosse concrete sul mercato.

Nel frattempo il ds viola continua i contatti con Paolo Vanoli per chiarire il futuro della panchina. L’ipotesi di una separazione resta sul tavolo e procede parallelamente al casting che la Fiorentina vorrebbe chiudere entro la fine del campionato, così da presentare alla proprietà i candidati definitivi e arrivare rapidamente alla scelta del nuovo allenatore.

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