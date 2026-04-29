Pilar, la compagna di Paratici: “Una storia di amore vero, oltre i giudizi e la differenza di età”

La compagna di Paratici parla di come si sono conosciuti e della loro storia d’amore

L’attrice e regista Pilar ha raccontato la sua relazione con il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, in un’intervista al settimanale F. Ha spiegato che il loro incontro è avvenuto per caso, durante una semplice cena tra amici, e che proprio l’imprevedibilità ha reso tutto speciale. Nonostante le differenze di età e di ambiente, vive il rapporto con serenità. Pilar ha anche detto di non preoccuparsi dei giudizi esterni: considera la loro storia sincera e importante, scegliendo di dare valore solo alla propria felicità, anche dopo l’attenzione ricevuta dai paparazzi.