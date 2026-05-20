Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"

Nonostante la salvezza conquistata, il club viola sarebbe pronto a cambiare guida tecnica.

Nell’edizione odierna, la Repubblica ha dedicato spazio anche al futuro di Paolo Vanoli, che appare sempre più lontano dalla permanenza sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione.

Secondo il quotidiano, il rapporto tra Vanoli e Fabio Paratici sarebbe stato solido e collaborativo sin dall’inizio dell’avventura in viola, con il dirigente che avrebbe più volte difeso il tecnico sia all’interno dello spogliatoio sia nei confronti dell’ambiente durante la lotta per la salvezza.

Una volta centrato l’obiettivo, però, la società avrebbe deciso di avviare un nuovo progetto tecnico. Per questo motivo, l’ipotesi di una conferma di Vanoli viene considerata al momento molto complicata. Repubblica evidenzia inoltre che, in caso di volontà reciproca di proseguire insieme, il rinnovo sarebbe con ogni probabilità già stato comunicato subito dopo la matematica salvezza.

La separazione tra le parti potrebbe essere annunciata ufficialmente nel corso della conferenza stampa di fine stagione, prevista per la prossima settimana.