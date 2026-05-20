Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"

Paratici smentisce l’addio e rilancia il progetto viola tra campo e riorganizzazione.

Questa mattina, la Repubblica ha approfondito il ruolo di Fabio Paratici nel processo di costruzione della nuova Fiorentina, tra programmazione societaria e pianificazione del futuro.

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Juventus , il direttore sportivo ha smentito le voci su un possibile addio, ribadendo la volontà di portare avanti il progetto a Firenze. “Ho appena preso casa a Firenze, volete già farmela cambiare?”, ha dichiarato tra Sky e DAZN, sottolineando la sua concentrazione sul presente e sugli obiettivi del club.

Secondo il quotidiano, Paratici sarebbe impegnato su più fronti: da un lato la riorganizzazione del Viola Park, dall’altro la costruzione della rosa per la prossima stagione. Sarebbero già in corso interventi nei settori marketing, comunicazione e area medica, con l’obiettivo di rafforzare la struttura societaria, creare una mentalità vincente e garantire continuità al progetto viola.