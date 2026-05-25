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Dodó destinato a dire addio alla Fiorentina, nessuna trattativa per il rinnovo. Contatti con altri club

Dopo 4 stagione potrebbe finire l'avventura di Dodò con la maglia viola ad un anno dalla scadenza del suo contratto

A cura di Flavio Ognissanti
25 maggio 2026 18:21
Dodó destinato a dire addio alla Fiorentina, nessuna trattativa per il rinnovo. Contatti con altri club - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Questa potrebbe essere stata, con ogni probabilità, l'ultima stagione a Firenze per Dodò. Il terzino brasiliano, con il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, non ha avuto nessun tipo di trattative con la Fiorentina per il rinnovo e dunque in estate il suo addio è vicino. Anche il calciatore, dopo 4 anni in viola, è desideroso di nuove sfide e adesso la palla passa alla società con diversi club che sono interessati al terzino classe 1998, tra questi c'è la Roma di Gasperini, che ammira molto Dodò. L'imminente scadenza di contratto obbliga i dirigenti viola ad accontentarsi di una cifra intorno ai 10 milioni per la sua cessione.

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