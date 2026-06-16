Pedullà: "Per la Roma Fortini può tornare di moda. La trattativa per Dodò al Napoli al momento è ferma"

Le parole dell'esperto di mercato nella live esclusiva per Passione Fiorentina, tra Fortini, Dodò, Thorsvedt e le strategie viola per la prossima stagione

Alfredo Pedullà - nella live esclusiva su Passione Fiorentina - ha fatto il punto, fra le altre cose, sui nomi di Niccolò Fortini, Dodò e Kristian Thorsvedt, oltre che sulle strategie che il club viola potrebbe adottare nei prossimi mesi.

Parlando del giovane esterno Fortini, Pedullà ha spiegato come alcuni interessamenti emersi nei mesi scorsi si siano progressivamente raffreddati, senza però escludere possibili sviluppi futuri.

"Su Fortini avevamo parlato anche del Torino, a loro è sempre piaciuto. Il rinnovo si è interrotto ma si sono interrotti anche i collegamenti con la Roma che a Gennaio erano vivi e frequenti. Gasp vuole un terzino e magari Fortini torna di moda. Il suo agente ha rapporti all'estero e magari aspetta per portare un'offerta da 5/6 milioni per Fortini."

Pedullà ha poi affrontato il tema della programmazione societaria, per poi parlare di Thorsvedt e Dodò.

"Dalla conferenza mi aspetto la volontà di tenere vivo il ricordo di Rocco. Mi aspetto che non vengano spesi soldi a Gennaio che avevi ansia di salvarti. Mi piace Thorsvedt ti offro 10 milioni non di più. Su Dodò ti dico che il Napoli è forte su Mario Gila e basta, ha avuto dei contatti con Dodò e gli ha detto se non chiudo Kalaili prendo te. Ma deve fare uscire un difensore. Non so se può venire fuori l'Inter se si rassegna e non prende Palestra. Però adesso è tutto fermo, non è scattata la molla dopo gli impatti iniziali."

Le parole di Pedullà delineano dunque una situazione ancora in evoluzione. Sul fronte Fortini restano aperte diverse possibilità, sia in Italia che all'estero, mentre per Dodò non sembrano esserci al momento sviluppi concreti nonostante i contatti registrati nelle scorse settimane. Anche la pista Thorsvedt viene valutata con prudenza, all'interno di una strategia che, secondo l'esperto di mercato, dovrà mantenere equilibrio tra investimenti e sostenibilità economica.