Dragusin guadagnerà 2 milioni netti a stagione per 5 anni. Sarà un prestito che può diventare obbligo

Le cifre dell'ingaggio di Dragusin alla Fiorentina, si tratta di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in base alle presenze

Ormai è fatta, Dragusin è il secondo acquisto della Fiorentina dopo l'arrivo di Viery dal Gremio per 17 milioni. Radu Dragusin arriva in prestito oneroso di 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni che scatta alla presenza 22. Per il difensore rumeno classe 2002 un contratto di 5 anni a 2 milioni netti a stagione per 5 anni. Nei prossimi giorni è previsto il suo arrivo a Firenze per le visite mediche