Beltran per il momento non é convinto dell’accettare il River Plate. La Fiorentina attende

Nonostante l’accordo tra River Plate per 7 milioni più il 50% sulla rivendita, Beltrán non ha ancora deciso e il club viola attende.

Sembrava tutto definito tra le parti, con la trattativa tra Fiorentina e River Plate ormai impostata nei dettagli e pronta soltanto a essere ufficializzata. L’intesa tra i club prevedeva una base economica da circa 7 milioni di euro, oltre al 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Il passaggio decisivo, però, non è mai arrivato: il sì di Lucas Beltrán. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora dato la sua approvazione all’operazione e, al momento, sarebbe orientato a rifiutare il ritorno al River Plate.

Una situazione che blocca di fatto la chiusura dell’affare e costringe la Fiorentina ad attendere sviluppi. Il club viola, forte dell’accordo già raggiunto con gli argentini, resta in attesa della decisione definitiva del calciatore, che al momento sembra allontanare l’ipotesi di un ritorno in patria.