Pedullà: "Beltran non vuole tornare a casa perché sarebbe un fallimento, ma in Europa non ha nulla"

Beltrán e Gudmundsson, tra frenate e scenari di mercato: le parole di Pedullà in esclusiva per Passione Fiorentina

È di ieri la notizia che Lucas Beltrán stia riflettendo seriamente sul possibile ritorno al River Plate, frenando di fatto una trattativa che sembrava ormai indirizzata. La Fiorentina aveva infatti accettato un’offerta da circa 7 milioni di euro dal River Plate, ma il sì definitivo del calciatore non è arrivato. Secondo quanto riportato da Pedullà, la situazione è legata soprattutto alla volontà dell’attaccante di considerare il ritorno in patria come un passo indietro: “Beltran non vuole tornare a casa perché sarebbe un fallimento, ma in Europa non ha nulla.”

Situazione più fluida invece per Albert Gudmundsson, il cui futuro resta ancora legato alle dinamiche di mercato e alle valutazioni tecniche. Nel contesto di un possibile cambio di sistema, il suo nome viene considerato meno centrale: "Gudmundsson è la seconda/terza scelta dei top club”.

In questo scenario, il giocatore resta in attesa di sviluppi, con la Fiorentina che valuta tempi e offerte prima di prendere una decisione definitiva.