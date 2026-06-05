Pedullà su Dodô: "Proposto alla Roma, su di lui è forte il Napoli. Ci pensa l'Inter se non arriva Palestra"

Il terzino brasiliano tra le idee di Napoli, Roma e Inter: valutazione in calo e contatti sempre più fitti attorno al suo entourage.

Il futuro di Dodô è uno dei temi caldi in casa Fiorentina. Il terzino brasiliano, infatti, è finito nel radar di più club di Serie A e non solo, con scenari che si intrecciano tra valutazioni economiche e strategie di mercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in esclusiva a Passione Fiorentina, la situazione del giocatore è in continua evoluzione: "Dodò è stato proposto alla Roma, il Napoli su di lui è forte e per Allegri lo vuole come obbiettivo concreto. La valutazione è di 15 milioni, ma ogni giorno che passa la valutazione scende. Il suo rendimento non deve essere messo in discussione"

Un quadro che conferma come il terzino sia oggi un profilo molto seguito, con una valutazione iniziale importante ma non più così rigida.

A rafforzare l’interesse attorno al giocatore, lo stesso Pedullà aggiunge ulteriori dettagli sui movimenti attorno ai club italiani: "Il Napoli sta cercando un terzino che gioca in Belgio ma costa 25 milioni e il Napoli scoperto il prezzo ha contatto l'entourage di Dodò. E i contatti sono fitti sapendo anche che l'Inter se non arriva a Palestra potrebbe andare su Dodò."

La Dodô diventa così un nome centrale nelle valutazioni di più società, con la Napoli particolarmente attiva e anche la Inter Milan pronta a inserirsi in caso di mancati obiettivi primari. La Roma resta sullo sfondo dopo i primi sondaggi, mentre la Fiorentina osserva una situazione che potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime settimane.