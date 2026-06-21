Filippi nuovo allenatore dei portieri, 4 anni di contratto. É stato nello staff di Allegri al Milan

Paratici ha scelto Filippi, un preparatore che conosce molto bene avendolo avuto alla Juventus. Un lungo contratto per lui

La Fiorentina ha un nuovo allenatore dei portieri, si tratta di Claudio Filippi, collaboratore nell'ultima stagione di Allegri al Milan e precedentemente alla Juventus dove ha iniziato nel 2010. Per lui un contratto di 4 anni con la società viola. Come scrive goalkeepermania, portale specializzato nei portieri "Claudio Filippi a Firenze rappresenta una scelta di assoluto spessore. Parliamo di un professionista con un curriculum che non ha bisogno di presentazioni: Storico allenatore dei portieri della Juventus con l’ultimo anno insieme ad Allegri al Milan. Filippi torna a lavorare con Fabio Paratici.



Detto questo, sarebbe ingeneroso non sottolineare il lavoro straordinario compiuto da Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo negli ultimi due anni alla Fiorentina. Due stagioni in cui hanno preso un portiere arrivato con le valigie piene di talento ma anche di dubbi — David De Gea — e lo hanno rimesso al centro del villaggio. Non solo dal punto di vista tecnico, ma umano. Chi ha occhio per questo mestiere sa quanto sia complesso ricostruire un portiere che arriva da un anno di inattività. Bianchi e Dall’Omo ci sono riusciti con discrezione e competenza, e il rendimento di De Gea in maglia viola è la loro firma silenziosa"