Pedullà: "Koleosho costa circa 10 milioni, ma non vuole partire in prestito. Mandragora piace al Besiktas"

Tra possibili uscite, nuovi obiettivi e scenari di mercato, il giornalista ha fatto il punto sulla strategia viola nel corso della diretta esclusiva.

La Fiorentina continua a muoversi su più fronti e, nel corso di una live esclusiva andata in onda su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha fornito diversi aggiornamenti sulle principali operazioni che coinvolgono il club viola. Dalle possibili uscite ai nomi seguiti per rinforzare la rosa, passando per alcune situazioni che potrebbero sbloccarsi nelle prossime settimane.

Su Ruggeri, recentemente accostato alla Fiorentina: "Cucurella aveva fatto tutto con l'Atletico Madrid ma è andato al Real. Ora cercano Grimaldo e se arriva cederanno Ruggeri. Costa 25 milioni ed ha mercato anche in Premier".

Capitolo centrocampo. Pedullà ha confermato l'interesse del Besiktas per Rolando Mandragora: "C'è Italiano al Besiktas, è normale che gli piaccia Mandragora, non è una bufala, è una cosa che alle condizioni giuste si può fare. Bisogna capire il budget dei turchi".

Pedullà inoltre conferma il nome di Koleosho per gli esterni: "Sono arrivate conferme su Koleosho. Costerebbe 10 milioni più 2 di bonus ma non lo vogliono dare in prestito. Può essere una strada da seguire".

Parole che confermano come il mercato viola sia ancora in una fase di costruzione, con diverse situazioni da monitorare e molte valutazioni ancora in corso.