Mediacom ancora non comunicato sulla nuova maglia? Motivi organizzativi per il centenario. La spiegazione

Nessuno sponsor comunicato a Joma per la nuova maglia della Fiorentina per il 26/27? La spiegazione che arriva dal Viola Park per questa scelta

La nuova maglia della Fiorentina è già pronta. E lo è da mesi. Dopo Kappa il nuovo sponsor tecnico scelto è Joma, un ritorno al passato. Questa mattina abbiamo raccontato come a Joma non è stato ancora comunicato quale sarà il main sponsor da mettere sulla nuova divisa. Con l'avvento della proprietà Commisso, è sempre stato Mediacom lo sponsor che è comparso sulle maglie da gioco, ma fino a questo momento questa comunicazione a Joma non è arrivata che dunque ha le nuove divise della stagione 2026/2027 che sono pronte ma senza lo sponsor. La Fiorentina comunque fa sapere che, per l’anno del centenario, hanno preferito far stampare sulle maglie il logo Mediacom in seconda battuta solo per semplici motivi organizzativi. Questa la spiegazione che arriva dal Viola Park su questa mancanza, almeno per il momento.