Pedullà su Fortini: "15 milioni non te li da nessuno. Paratici ad aprile ha interrotto i contatti con l'agente"

Tra i temi affrontati da Alfredo Pedullà in esclusiva a Passione Fiorentina anche il futuro di Fortini e la sua valutazione di mercato.

Il calciomercato è ancora nelle sue fasi iniziali, ma le prime riflessioni sul futuro della Fiorentina sono già partite. Tra valutazioni, strategie e possibili cessioni, arrivano indicazioni importanti da Alfredo Pedullà, intervenuto in esclusiva nella live di Passione Fiorentina.

Il noto esperto di mercato si è soffermato, fra le altre cose, anche sulla situazione di Niccolò Fortini, uno dei giovani più interessanti del panorama viola. Secondo Pedullà, una valutazione particolarmente elevata del giocatore appare oggi difficile da sostenere.

Queste le parole di Pedullà: "Fortini non ti danno 15 milioni, almeno che non arrivi un club inglese che non si pone il problema del contratto in scadenza. Paratici aveva interrotto i collegamenti con il suo agente che l'aveva offerto alla Roma. Il viaggio negli USA (di Ferrari e Paratici nrd) servirà per mettere sul tavolo la lista dei cedibili, dei presunti incedibili e una domanda: Come mi devo regolare?"

Parole che fotografano una situazione ancora tutta da definire, ma che confermano come la pianificazione della nuova stagione sia già entrata nel vivo. Il viaggio negli Stati Uniti dei dirigenti viola sarà infatti un passaggio fondamentale per delineare le strategie future, individuare i giocatori da trattenere e quelli che potrebbero invece lasciare Firenze nelle prossime settimane.