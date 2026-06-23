Joma al lavoro anche ad una maglia di colore blu. Contro il Frosinone divisa esclusiva per il centenario

Le divise verrano presentato il 7 o l'8 Luglio in pieno centro a Firenze

Sono giorni di preparazione alla nuova stagione per la Fiorentina e tutto il mondo viola. Ed è così anche per il nuovo sponsor tecnico Joma che sta lavorando alle nuove divise per la prossima stagione. Le divise dovrebbero essere presentate o il 7 o l'8 Luglio in centro Firenze e saranno 4 o 5 divise. La prima chiaramente viola, poi ci dovrebbe essere una divisa speciale per il centenario per la partita contro il Frosinone, ovvero l'esordio stagionale casalingo. Un'altra maglia che dovrebbe essere usata per la partita contro Operazione Nostalgia e inoltre il brand spagnolo sta lavorando anche ad una maglia blu.

Per quanto riguarda lo sponsor Joma non ha ancora ricevuto dalla Fiorentina conferme sulla presenza di Mediacom sulla maglia, quindi per adesso non è previsto lo sponsor Mediacom in centro sulla maglia, ma potrebbe comparire in versione ridotta