Non è in dubbio la sponsorizzazione di Mediacom per la Fiorentina al di là della presenza sulla nuova maglia

Il logo di Mediacom non dovrebbe comparire nella divisa della Fiorentina per il centenario ma la sponsorizzazione non è in discussione

Trovano sempre più conferme i rumors circolati nelle ultime ore riguardo alla mancata presenza del logo di Mediacom sulla nuova maglia celebrativa del centenario della Fiorentina. Una scelta che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei tifosi viola e degli addetti ai lavori per quella che sarà la maglia del centenario del club. Nonostante l’assenza del marchio sulla nuova divisa targata Joma, però, non ci sarebbero dubbi sulla prosecuzione del rapporto tra le parti.

La sponsorizzazione di Mediacom nei confronti della Fiorentina, infatti, non è assolutamente in discussione. L’azienda continuerà a sostenere il club viola anche nella prossima stagione, confermando la propria vicinanza alla società guidata dalla famiglia Commisso. Al momento, tuttavia, non sarebbe prevista la presenza dello sponsor principale sulla nuova maglia celebrativa realizzata da Joma per il centenario della squadra toscana.