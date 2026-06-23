Pedullà: "La Fiorentina ha rifiutato 5 milioni più bonus dal Torino per Fortini. Occhio all'Atalanta"

Le parole di Pedullà nella live di Passione Fiorentina sul futuro di Fortini: il Torino valuta, la Fiorentina respinge e si aprono piste Atalanta ed estero di mercato.

Nel corso della live in esclusiva su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà è intervenuto su Fortini: "La Fiorentina ha rifiutato 5 milioni più bonus dal Torino per Fortini. Il Toro ritiene quella un'offerta congrua e ha altre opzioni. Per Fortini potrebbe uscire qualcosa dall'Atalanta e dall'estero. Poi magari il Torino tra 10 giorni ci pensa e alza l'offerta. La Roma si è fermata".

Le sue parole delineano un quadro ancora aperto sul futuro del giocatore. Mentre la Roma sembra ormai essersi defilata, il Torino resta in corsa ma senza accelerare, mentre la Fiorentina mantiene una posizione ferma in attesa di eventuali rilanci o nuovi inserimenti.