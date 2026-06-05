Pedullà su De Gea: “Ha un ingaggio alto rispetto al rendimento ma non vedo una cessione dietro l’angolo”

Il portiere spagnolo resta tra i cedibili nel progetto di rinnovamento viola, ma al momento, secondo Pedullà, non emergono scenari concreti per una sua partenza.

La Fiorentina sta iniziando a pianificare il proprio futuro e, secondo quanto emerso dalle parole di Alfredo Pedullà in esclusiva a Passione Fiorentina, l'intenzione di rinnovare profondamente la rosa sarebbe concreta. Una linea che si inserisce nel lavoro di Fabio Paratici, chiamato a costruire la squadra della prossima stagione.

Pedullà ha spiegato come, al momento, siano davvero pochi i giocatori considerabili fuori dal mercato: "Non ci sono incedibili, forse tranne Fagioli, il resto Gudmundsson, Kean, De Gea sono tutti cedibili. Ma questa cosa non riusciranno a farla. È difficile cambiare 10/11 undicesimi perché per vendere Kean ci vuole uno che lo ama, lo stesso per Gudmundsson"

Parole che raccontano una Fiorentina pronta a valutare praticamente ogni situazione, con la sola eccezione, forse, di Nicolò Fagioli. La sensazione è che la volontà di Paratici sia quella di intervenire in maniera significativa sull'organico, anche se trasformare radicalmente la squadra appare molto più complesso nella pratica.

Tra i nomi citati spicca quello di David De Gea. Pedullà spiega che: "Ha un ingaggio alto rispetto alle prestazioni, infatti era stato sondato Provedel in caso di cessione ma non vedo la cessione di De Gea dietro l'angolo."

Per questo motivo, nonostante le riflessioni in corso e l'assenza di veri incedibili, la permanenza di De Gea resta oggi lo scenario più probabile.