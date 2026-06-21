La Fiorentina non vuole Bonucci per la Primavera viola, non sarà lui il nuovo allenatore. Non è in lista

Era stato accostato alla Fiorentina il nome di Bonucci per la primavera viola, ma non sarà lui il nuovo allenatore

Nelle ultime ore e negli ultimi giorni il nome di Leonardo Bonucci è stato accostato alla Fiorentina per il ruolo di nuovo allenatore della Primavera dopo l'addio di Galloppa che è andato al Modena, in serie B. Paratici sta cercando il nuovo profilo e quello di Bonucci non è un nome possibile, ci sono altri nome in lista e si sta studiando il profilo ideale per i giovani del Viola Park, tante possibili soluzioni, tra questa non c'è Leonardo Bonucci.