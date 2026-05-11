Paratici piace anche al Milan. La Fiorentina non può smentire che sia apprezzato da altri. Testa al futuro

Dopo la notizia che la Roma apprezzava Paratici, adesso Di Marzio ci riprova scrivendo che piace anche al Milan. Cosa deve farci la Fiorentina?

Qualche settimana fa l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio aveva detto che la Roma, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo il mancato feeling tra Gasperini e Massara, apprezzava molto Paratici e lo aveva messo in una lista di diversi direttori apprezzati dalla proprietà giallorossa. Dopo questa notizia non ci fu più nessun seguito o aggiornamento. Passata qualche settimana e la notizia si ripropone, sempre data dallo stesso Gianluca Di Marzio ma in questo caso cambia il soggetto, questa volta è il Milan che apprezza Paratici.

Da qui sono nate diverse domande e preoccupazioni dall'ambiente Fiorentina. In tanti chiedono risposte allo stesso dirigente o al club viola, ma in realtà la società gigliata non può smentire che Paratici sia un profilo apprezzato da altri club. Non si può smentire, almeno per ora, una non notizia. Si smentisce un incontro, si smentisce un contatto diretto, si smentisce un accordo. Ma non si può smentire che piaccia a qualcun altro.

Paratici sta lavorando da mesi per il futuro della Fiorentina, come detto prima della gara contro la Roma, è concentrato su questo e per il momento non arrivano notizie diverse da queste.