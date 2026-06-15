Borja Valero promuove Ounahi: "È un giocatore di qualità. Richardson? Ho dubbi. Spesso è stato poco coinvolto"

L'ex centrocampista della Fiorentina analizza alcuni profili per il centrocampo: "Fagioli lo vedrei bene da mezzala". Sul marocchino: "Può contribuire alla costruzione del gioco".

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Borja Valero ha commentato alcuni centrocampisti che gravitano attorno all'orbita Fiorentina, soffermandosi in particolare su Azzedine Ounahi.

L'ex viola ha innanzitutto descritto le caratteristiche del marocchino del Girona: «Ounahi è una mezzala naturale in un centrocampo a tre, ma può giocare anche in una mediana a due, come ha dimostrato con il Marocco». Borja ha poi aggiunto: «È un giocatore di qualità che può contribuire alla costruzione del gioco».

Sul centrocampo: «Molto dipenderà dalle scelte di Paratici sul centrocampo, mentre Grosso dovrà adattare le proprie idee ai giocatori che avrà a disposizione».

Borja Valero si è espresso anche su Nicolò Fagioli: «Fagioli lo vedrei bene da mezzala, affiancato da un regista capace di gestire il palleggio».

Infine il giudizio su Amir Richardson, sul quale l'ex viola ha manifestato alcune perplessità: «Su Richardson, invece, ho avuto qualche dubbio». Entrando nel dettaglio, Borja ha spiegato: «Spesso è sembrato poco coinvolto nelle partite e probabilmente anche per questo non è riuscito a trovare continuità alla Fiorentina».