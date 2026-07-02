Fiorentina, da Mandas a Thorstvedt: tutti i probabili nomi sul taccuino di Paratici per il calciomercato

La Nazione pubblica un elenco di trattative che sembrerebbero essere aperte. Tra queste c'è anche quella che porta a Mandas, portiere della Lazio.

Il mercato della Fiorentina continua a muoversi su più tavoli. Come riportato da La Nazione, sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza viola in vista delle prossime settimane, anche se molto dipenderà dalle eventuali uscite.

Tra i pali, al momento, non sono previsti movimenti qualora David De Gea dovesse restare a Firenze. La società, tuttavia, continua a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparata e tiene d'occhio il greco Christos Mandas della Lazio, valutato intorno ai 15 milioni di euro.

In difesa - dopo l'arrivo del centrale Viery dal Gremio - restano seguiti nomi per gli esterni: Juanlu Sanchez del Siviglia, Caleb Okoli del Leicester, Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Valutazioni differenti per i quattro profili, che vanno dai 5 milioni di Juanlu ai 28 milioni richiesti per Ruggeri.

A centrocampo il quadro è strettamente legato alle possibili cessioni. Molto si è parlato di un'eventuale partenza di Nicolò Fagioli (che rientrerebbe in un'operazione di mercato del Newcastle legata alla cessione di Tonali al Tottenham), ma al momento non sembrano esserci segnali concreti in questa direzione. La Fiorentina continua comunque a monitorare il mercato e tra i nomi più apprezzati (indipendentemente dalle eventuali cessioni) c'è quello di Kristian Thorstvedt del Sassuolo, già accostato ai viola nelle scorse settimane. Piacciono anche Adrian Bernabé del Parma e Mattia Liberali, anche se quest'ultimo appare ormai vicino al trasferimento al Como.

Per l'attacco, infine, l'attenzione è rivolta soprattutto agli esterni offensivi, caratteristiche fondamentali nel 4-3-3 di Fabio Grosso. Sul taccuino della dirigenza figurano Luca Koleosho del Burnley, Noa Lang del Napoli, Edon Zhegrova della Juventus e Johan Bakayoko del Lipsia. Profili diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di saltare l'uomo e dare imprevedibilità sulle corsie offensive.

Le valutazioni economiche riportate sono quelle pubblicate da La Nazione e confermano come la Fiorentina stia seguendo giocatori appartenenti a fasce di mercato differenti, pronta a cogliere le opportunità che potrebbero presentarsi nel corso dell'estate.