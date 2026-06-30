Batistuta presente al centenario. Rui Costa in dubbio per impegni da presidente del Benfica

I due campioni ex viola sono stati contattati telefonicamente dal club. Se la presenza di Batistuta è confermata, quella di Rui Costa è decisamente più in dubbio.

Gabriel Batistuta sarà presente alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina, in programma il 29 agosto 2026. L’ex centravanti argentino parteciperà alla festa ufficiale organizzata dal club e sarà uno dei volti simbolo dell’evento che celebrerà i 100 anni di storia viola. La sua presenza è prevista anche in campo il 2 settembre 2026 alle ore 20:00 allo Stadio Artemio Franchi, nella partita tra Fiorentina All Stars e Operazione Nostalgia Legends.

Più incerta invece la situazione legata a Rui Costa. L’ex fantasista portoghese è stato contattato telefonicamente e, almeno al momento, resta in dubbio per la festa del 29 agosto, mentre qualche spiraglio in più sembra esserci per la partita del 2 settembre. Il nodo principale riguarda i suoi attuali impegni da Presidente del Benfica: il 29 agosto cade di sabato e non è escluso che il club portoghese possa essere impegnato in campionato, anche se il calendario della Liga per la nuova stagione sarà definito solo il 7 luglio. Inoltre, in quel periodo il mercato sarà ancora aperto e la gestione del club sarà nel pieno della fase operativa.

Per questi motivi la presenza di Rui Costa alla festa del centenario resta in forte dubbio, mentre per la partita del 2 settembre le possibilità aumentano leggermente, pur senza alcuna certezza. In caso di assenza alla serata del 29, la Fiorentina cecherà di ottenere un videomessaggio dell’ex numero 10, di modo che egli possa comunque portare un saluto ai tifosi viola durante le celebrazioni. Entrambi i protagonisti, Batistuta e Rui Costa, sono stati contattati telefonicamente dal club nelle scorse settimane.