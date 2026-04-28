Ventola: "Sarri lo vedrei bene alla Fiorentina. Ma va gestito, è prolisso e si lamenta nelle interviste"

Queste le parole su Sarri di Nicola Ventola, intervenuto a Viva El Futbol. Ancora al centro del futuro della Fiorentina il tecnico toscano.

Torna nuovamente al centro dell futuro della Fiorentina l'attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Questa volta è intervenuto Nicola Ventola, al popolare podcast Viva El Futbol:“Io Sarri lo vedo bene alla Fiorentina, al Napoli, praticamente ovunque. È un allenatore che mi piace, anche se va gestito. Dal punto di vista calcistico c’è poco da criticare. Però quando diventa troppo prolisso e si lamenta nelle interviste, non mi convince del tutto”.