Quarto giorno di ritiro: si lavora a Viery - Dragusin coppia centrale. Jimenez lungamente a colloquio con Grosso

Seduta tattica al Viola Park con grande attenzione alla fase difensiva. Il tecnico viola dialoga a lungo con Jimenez, mentre Kean prosegue il percorso verso il pieno recupero.

Prosegue il lavoro della Fiorentina al Viola Park, dove la squadra di Fabio Grosso ha mandato in archivio la quarta giornata di ritiro. Una seduta intensa, caratterizzata da una prima parte dedicata all'attivazione e al possesso palla, prima di spostare l'attenzione su uno degli tanti aspetti su cui lavorare: la fase difensiva. In particolare, i viola hanno lavorato a lungo sulle situazioni da palla inattiva, con esercitazioni specifiche sugli angoli difensivi e sulla gestione dei cross provenienti dalle corsie laterali.

PROVE PER LA DIFESA - Tra gli spunti più interessanti della serata c'è stata la composizione della linea arretrata provata durante le esercitazioni. Grosso ha infatti schierato insieme i due nuovi acquisti Viery e Dragusin, con Nicolò Fagioli davanti alla difesa nel ruolo di regista. Un trio che, almeno nelle prove odierne, è sembrato rappresentare qualcosa di più di un semplice esperimento. Naturalmente è ancora molto presto per parlare di gerarchie definitive, ma vedere i due centrali lavorare fianco a fianco, protetti da Fagioli in cabina di regia, lascia intuire quale possa essere una delle idee dell'allenatore per la prossima stagione.

KEAN COL GRUPPO - Buone notizie anche sul fronte Moise Kean. L'attaccante ha svolto l'intera seduta con il resto della squadra fino al momento della partitella finale, partecipando senza particolari limitazioni alle esercitazioni precedenti. Proprio prima della gara a ranghi contrapposti, però, il centravanti ha lasciato il campo seguendo un programma che appare già pianificato dallo staff medico e atletico. Per lui il lavoro è proseguito in palestra, dove ha svolto fisioterapia con l'obiettivo di archiviare definitivamente quei problemi fisici che lo hanno accompagnato per buona parte della scorsa stagione, condizionandone inevitabilmente continuità e rendimento. La sensazione, comunque, è che la gestione sia puramente precauzionale e inserita in un percorso di recupero studiato nei minimi dettagli.

INTESA CRESCENTE - L'altro protagonista della giornata è stato Jimenez. Anche lui ha lavorato regolarmente con il gruppo per gran parte della seduta, salvo fermarsi prima della partitella finale seguendo lo stesso programma di Kean. A differenza dell'attaccante viola, però, il suo pomeriggio non è proseguito in palestra. Jimenez è rimasto infatti a bordo campo ad assistere alla gara dei compagni, approfittando del momento per confrontarsi a lungo con Fabio Grosso. I due hanno parlato in maniera continua per diversi minuti, con il tecnico che, attraverso gesti e indicazioni, gli mostrava movimenti, posizionamenti e soluzioni da adottare nelle varie situazioni di gioco. Un confronto fitto e costante, che testimonia il lavoro quotidiano dell'allenatore non solo sul piano atletico e tattico, ma anche su quello individuale. Grosso sembra voler accelerare il percorso di inserimento del giocatore, dedicandogli tempo e spiegazioni direttamente sul campo.