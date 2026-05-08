Flachi: "Sconfitta con la Roma? Loro avevano mille motivazioni in più. Allenatore? Andrei sul sicuro con Sarri"

Queste le parole dell'ex calciatore Francesco Flachi. Ha parlato di soliti temi di questa settimana: sconfitta di Roma, nuovo allenatore e della stagione viola.

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore - anche della Fiorentina - Francesco Flachi. Queste le sue parole: “ Per Iraola bisogna vedere la situazione del Crystal Palace. Io sinceramente andrei sul sicuro con Sarri".

Su Daniele De Rossi: "E' un mio amico, sta facendo un grande lavoro per quello che si sta vedendo. Nonostante ci possa essere qualche complicazione di mercato, sono convinto che rimanga a Genova. Non è facile staccarsi di lì. In più ha fatto un grande campionato, dando un'impronta diversa. Magari potrà cambiare per la sua carriera futura, eppure ai tifosi del Genoa piace tantissimo”.

Sulla secca sconfitta di lunedì contro la Roma: “Loro avevano mille motivazioni in più, eppure la Fiorentina non era ancora matematicamente salva. Doveva mettere qualcosa in più sul piano delle motivazioni, sembrava una squadra già rassegnata. Alla fine è il continuo di un'annata brutta sotto tutti gli aspetti, non vedi l'ora che finisca il prima possibile. Deve essere riportato l'entusiasmo”.

Sul nuovo DS della Fiorentina: “Paratici è una persona talmente tanto imprevedibile che può succedere di tutto. Ha tanta voglia, lo ha dimostrato rimettendosi in gioco in Italia ed è uno dei direttori sportivi più bravi che ci sono a giro. Siamo contenti di averlo, spero che le sue competenze aiutino la Fiorentina”.