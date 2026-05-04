Fagioli: "Il mio nome ha sempre suscitato le polemiche. In Nazionale avrei potuto esserci anche io"

Le parole di Nicolò Fagioli in sala stampa, dopo la deludente prestazione contro la Roma. Il calciatore si sofferma anche sulla sua mancata convocazione in Nazionale"

La tua idea è quella di ripartite da Firenze? "Certo, per me è un orgoglio. Sto benissimo. La stagione non è stata delle migliori, poi col mister ne siamo usciti. Ci manca un punto, ma dobbiamo migliorarci e giocarsela sempre fino all'ultimo".

La prestazione? "Non me la spiego. Quando si sbaglia tanto, in uno stadio del genere e contro una squadra forte, il gol lo subisci. Il secondo gol ci ha spezzato. Nella ripresa siamo stanti anche discreti, ma ormai era tutto già indirizzato". "Personalmente mi dispiace, non avevo mai vissuto questa situazione. L'annata è stata complicata, ti devi mettere sotto e lavorare sodo. Per la squadra sarà stato lo stesso: non tutti erano abituati a giocarsi la salvezza".

Avete la testa per fare questo punto che manca? La squadra è in calo forse? "Non ci deve essere il pensiero: col Genoa dobbiamo vincere. Questo è il nostro obiettivo, come nelle prossime gare. Lo dobbiamo ai tifosi dopo un'annata del genere. Fisicamente non siamo calati, abbiamo sbagliato a livello tecnico e questo fa sembrare che stai peggio, ma non è così".

Che considerazione hai di te? "Il mio nome ha sempre suscitato le polemiche: all'Europeo le avevo capite, non giocavo da otto mesi. Ora, in Nazionale sono andati calciatori che lo meritavano come avrei potuto esserci io. Dispiace solo non essere andati al Mondiale".