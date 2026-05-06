Serena: "Negli altri campionati i calciatori di vent'anni giocano titolari e nelle prime squadre. In Italia no"

Così l'ex tecnico Michele Serena, che si sofferma sul lavoro di Paratici e fa un ragionamento più di largo respiro sui giovani e sulla loro gestione in Italia.

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex allenatore Michele Serena. Queste le sue parole: "Negli altri campionati a vent'anni giocano titolari, in Italia no. Negli altri campionati non devono andare nella terza serie o nella seconda serie. E quelli bravi giocano nelle prime squadre, per cui è sempre il solito discorso"

Su Paratici: "I giovani si basta che siano bravi. Il Como ha speso quasi 100 milioni di euro di giovani, ma bravi. Il Sassuolo ha giovani interessanti, il Genoa pure. Una volta un giovane bravo doveva sgomitare, ma se valeva. Ora dobbiamo fare delle regole per farli giocare per forza".

Sui giovani della Fiorentina (tipo Comuzzo): "Il giocatore è un profilo interessante, ha commesso tanti errori, l'età è dalla sua parte. Ha bisogno di giocare con continuità. Dunque o ci si crede, oppure è meglio incassare trenta milioni".