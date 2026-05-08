Il Frosinone è in Serie A! Battuto 5-0 il Mantova. I crociari ritrovano la massima serie dopo due stagioni.

La squadra di Massimiliano Alvini giocherà la Serie A, al termine di un campionato incredibile. Solo l'anno scorso i crociari rischiavano seriamente la Serie C.

Frosinone è tornato in Serie A dopo due anni. I ciociari travolgono il Mantova nell'ultima giornata di un incredibile campionato, che ha visto i ciociari chiudere al secondo posto dietro il Venezia. Finisce 5-0 al "Benito Stirpe", segnano Calò, autorete di Castellini, Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. E può cominciare la festa.

La stagione 2026/27 sarà la terza nel massimo campionato per i giallazzurri, partiti a fari spenti dopo aver rischiato nel torneo passato addirittura la retrocessione in Serie C. Grande artefice dell'impresa il tecnico Massimiliano Alvini, che può ora godersi la sua prima promozione in Serie A sul campo.

Lo riporta TMW