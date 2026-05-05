I numeri horror della difesa della Fiorentina: sono addirittura 13 i gol presi di testa

Che uno dei problemi della Fiorentina sia la difesa è cosa nota. I numeri però sono impietosi, specialmente quelli sulla difesa aerea. Non sono casi, è un problema strutturale dell'intero reparto.

A cura di Tommaso Stefanini 05 maggio 2026 23:01

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