I numeri horror della difesa della Fiorentina: sono addirittura 13 i gol presi di testa
Che uno dei problemi della Fiorentina sia la difesa è cosa nota. I numeri però sono impietosi, specialmente quelli sulla difesa aerea. Non sono casi, è un problema strutturale dell'intero reparto.
Umiliazione ieri per la Fiorentina, che perde 4-0 in una partita senza storia. Pesante il passivo per la squadra di Vanoli, che sembra ormai solo in cerca del punto che le serve per archiviare questa stagione oggettivamente da dimenticare.
La 35ª giornata va in archivio con un record tutt’altro che lusinghiero per la Fiorentina. Come evidenziato dalle statistiche ufficiali della Lega Serie A, continua a pesare in maniera significativa la fragilità sulle palle alte: sono infatti ben 13 le reti subite di testa, il dato peggiore dell’intero campionato.
Un numero che racconta molto più di una semplice disattenzione episodica. La squadra viola ha mostrato per tutta la stagione difficoltà strutturali nella difesa dell’area, soprattutto nelle situazioni da fermo e nei cross laterali. Marcature spesso troppo morbide e tempi di salto non sempre impeccabili hanno contribuito a rendere questo fondamentale un vero punto debole.
Il problema non riguarda solo il reparto difensivo in senso stretto, ma coinvolge l’intero assetto della squadra. Quando Pongracic, quando Ranieri, quando Comuzzo (in calo rispetto alla scorsa stagione) quando le riserve... La difesa viola è sembrata tutt'altro che impenetrabile.
Ieri questa leggerezza è valsa il gol del vantaggio per la Roma. Calcio d'angolo teso, Mancini brucia Ranieri, in ritardo, e insacca di testa alle spalle di De Gea. Il difensore italiano era completamente solo, ancora una volta passiva la difesa della viola.