Gosens non sarà convocato il ritiro perché in trattativa con lo Schalke ma non è fuori rosa

L'esterno tedesco è al centro di una trattativa per il ritorno in Bundesliga e per questo non prenderà parte ai primi giorni di lavoro al Viola Park.

Robin Gosens non prenderà parte al ritiro della Fiorentina, che scatterà al Viola Park domenica 12 luglio. Una decisione che ha alimentato diverse indiscrezioni nelle ultime ore, alcune delle quali hanno parlato addirittura di un giocatore ormai fuori rosa. Una ricostruzione che, però, non corrisponde alla realtà.

L'esterno tedesco, arrivato a Firenze sul finire del mercato estivo del 2024 per rinforzare la squadra allora allenata da Raffaele Palladino, è infatti impegnato in una trattativa con lo Schalke 04. Proprio per consentire alle parti di lavorare con serenità alla possibile operazione, il club viola ha deciso di non inserirlo tra i convocati per l'inizio del ritiro.

Per Gosens, quella appena conclusa è stata una seconda stagione in maglia viola ben al di sotto delle aspettative. Dopo un primo anno positivo, il rendimento dell'esterno è calato sensibilmente e la nuova dirigenza, guidata da Fabio Paratici insieme al tecnico Fabio Grosso, ha deciso di intraprendere un nuovo corso, ritenendo il tedesco non più centrale nel progetto tecnico.

Da parte sua, Gosens avrebbe anche gradito proseguire la propria avventura a Firenze. La volontà della società, tuttavia, è stata quella di indirizzarlo verso una nuova destinazione, con lo Schalke 04 che in queste ore rappresenta l'opzione più concreta per il suo futuro.

È quindi importante chiarire un aspetto: Robin Gosens non è fuori rosa. La sua mancata convocazione è esclusivamente legata alla trattativa di mercato in corso. Se l'accordo con lo Schalke dovesse essere raggiunto, il giocatore lascerà la Fiorentina. Qualora invece la trattativa non andasse a buon fine, Gosens verrebbe regolarmente reintegrato nel gruppo e si unirebbe al ritiro della squadra.