UFFICIALE: Torino-Juventus comincerà alle 21.45. I tifosi della Juventus abbandonano lo stadio

La decisione ufficiale della Lega dopo i ritardi dovuti agli scontri nel pomeriggio che hanno provocato il ferimento di un sostenitore della Juventus.

La Lega Serie A ha disposto l’inizio di Torino - Juventus alle 21.45, con un’ora di ritardo rispetto all’orario originariamente previsto delle 20.45.

Nel frattempo, però, la situazione attorno allo stadio Olimpico Grande Torino resta estremamente delicata. La curva juventina sta abbandonando il settore ospiti dopo le tensioni delle ultime ore e dopo le minacce di invasione di campo emerse — secondo quanto riportato da Sky Sport — dal colloquio tra Manuel Locatelli e gli ultras bianconeri.

A questo punto l’attenzione delle forze dell’ordine si sposta anche all’esterno dell’impianto. Il deflusso contemporaneo di centinaia di tifosi juventini, in un clima già segnato dagli scontri del pomeriggio, rappresenta un potenziale problema di ordine pubblico.

Le prossime decine di minuti saranno decisive per capire se la partita riuscirà effettivamente a iniziare e soprattutto cosa potrà accadere fuori dallo stadio.