Corriere dello Sport sicuro: "Kean vuole ancora la Fiorentina. Grosso è contento di ripartire da lui"

Il giornale di Ivan Zazzaroni conferma che la Fiorentina e Grosso avrebbero tutte le intenzioni di ripartire da Kean. Ma il mercato è imprevedibile.

Da Moise a Mateo, che non è un passaggio di consegne in atto da Kean a Pellegrino, ma l’essenza di cosa vuol dire avere le idee chiare nell’incertezza e non è una contraddizione, né un paradosso: il centravanti della Fiorentina è Moise e non solo per il contratto in essere oneroso (4,5 milioni netti a stagione) e lungo (scadenza 2029), però il designato e disegnato (nei piani di mercato) a prenderne il posto è Mateo se per qualche motivo a ora invisibile all’orizzonte non dovesse esserlo più. I punti fermi si mettono così.

PERCHÉ MOISE. Non solo Kean centravanti viola per i tre anni di accordo scritto che si sa oggi vale quello che vale, si diceva, perché incontrando e parlando (interlocuzioni le ha chiamate Paratici in conferenza stampa) con gli agenti che seguono l’attaccante sono stati più gli elementi di contatto che quelli di divergenza. Due soprattutto: Kean vorrebbe ancora la Fiorentina per dare a Firenze quanto non è riuscito nell’ultimo campionato come ci si aspettava da lui, la Fiorentina e Grosso sarebbero ben contenti di ripartire con Kean là davanti.

I verbi al condizionale? Si torna al discorso di partenza: la (in)certezza non è di questo mondo (del calcio) e men che mai al secondo giorno d’estate sul calendario gregoriano, con il mercato neppure aperto ufficialmente (30 giugno), con raduno e ritiro distanti un paio di settimane abbondanti, con la clausola rescissoria da sessantadue milioni che se soddisfatta porta in automatico il classe 2000 lontano dal Viola Park e che a occhio e croce si annulla da sé ma hai visto mai, con troppe cose e troppe variabili nel mezzo da qui all’inizio ufficiale della stagione, momento in cui uno del peso specifico di Kean o è dentro il progetto o è fuori: mentre il pallone è di nuovo in movimento in Italia e nel resto d’Europa, non ci sarebbe il margine di sicurezza per aprire una doppia trattativa così complessa (cessione e acquisto). E per adesso Moise Kean è dentro a tutti gli effetti.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport