Amoruso: "Non vorrei essere nei panni di Paratici. Ieri solo lanci lunghi per un centravanti che non hai"

Le parole sconsolate dell'ex calciatore Lorenzo Amoruso, che si sofferma sul futuro, sulle cose che dovrà fare Paratici, e sulla vergognosa partita di ieri della Fiorentina.

E' intervenuto a Radio Bruno l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. Queste le sue parole: "Credo che anche i calciatori vogliano lasciarsi alle spalle questa stagione. Spero che chiunque ci sarà l'anno prossimo sappia dare maggiori sorrisi. Quest'anno se parliamo di calcio giocato, di comunicazione, di errori, è una sfilza illeggibile".

Sulla rivoluzione: "E' una parola grossa. Mi aspetto cambiamenti ma non mi aspetto rivoluzioni totali, primo perché stiamo parlando di una società di trenta e passa giocatori. Io non vorrei essere nei panni di Paratici, perché diventa una Via Crucis doverli sistemare tutti. Parti poi già con trenta milioni in meno per Brescianini e Fabbian, hai oggettivamente almeno tre problemi di squadra grossi. Serve un difensore centrale forte, serve un esterno offensivo fortissimo, e poi c'è il grosso dubbio sull'attaccante, decidere cosa vuoi fare. A centrocampo bene o male ti puoi arrabattare, qualcuno rientra e quindi ci puoi stare. A centrocampo abbiamo gente che si fa rispettare, Ndour è cresciuto molto e speriamo cresca ancora, merito a Vanoli. Ma poi arrivano circa 17 giocatori dai prestiti. E poi cosa vuoi fare con gli esterni che hai preso, gli lasci andar via tutti e due? Solomon può servire ma ha il problema degli infortuni. I dubbi sono tanti e sono curioso di vedere cosa verrà fatto e cosa la proprietà metterà a disposizione".

Sulla partita della Fiorentina contro la Roma: "Avendo visto le molteplici partite della Fiorentina di quest'anno, soprattutto quelle di inizio stagione, abbiamo pensato che la parola follia è l'unica comune in tutta la stagione: errori, sbagli, figuracce... c'è stato davvero di tutto. Il giorno prima però si accende la TV e si guarda Juventus - Verona con i veneti già retrocessi, doveva finire 7-0 per la Juve. E vedi che il Verona va a giocarsi la partita. Saranno più leggeri perché non devono fare la partita e non devono fare risultato. La Fiorentina invece ha fatto solo lanci lunghi per un centravanti che non hai".