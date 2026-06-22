Corriere dello Sport: "La Fiorentina è forte su Koleosho. L'ipotesi è quella di un contratto quinquennale"

La Fiorentina continua a monitorare l'esterno italiano. Il Paris non lo riscatterà e il Burnley retrocesso deve far quadrare i conti.

La Fiorentina sta sondando il mercato degli esterni per permettere a Fabio Grosso di lavorare quanto prima al suo 4-3-3. In settimana sono attese novità sul futuro di Manor Solomon, che farà ritorno a Londra in data 30 giugno se il Tottenham non accetterà di abbassare la cifra del riscatto (dieci milioni). Nel frattempo i dirigenti viola hanno messo nel mirino Luca Koleosho del Burnley. Il Paris FC, dove l’attaccante azzurro ha giocato negli ultimi sei mesi, non lo riscatterà. Così come il Burnley, retrocesso in Championship, dovrà far quadrare i conti e per questo lo valuta una cifra congrua nonostante il contratto in scadenza nel 2029: la richiesta è di nove-dieci milioni. La Fiorentina sta preparando un contratto quinquennale.



LE ALTERNATIVE . Se poi non se ne dovesse fare nulla, il direttore sportivo Fabio Paratici attingerebbe a una lista di profili alternativi. Dove figura il nome di Cristian Volpato del Sassuolo. Il suo accordo con i neroverdi è valido fino al 2028, ma l’ex Roma ha espresso il desiderio di giocare con più continuità. Firenze lo intriga, tanto che avrebbe già dato il suo benestare all’operazione. Nel caso servirebbero quindici-venti milioni di euro. Piace anche un altro esterno del Sassuolo: si tratta di Armand Laurienté, il cui contratto scadrà nel 2029. Motivo per cui la richiesta è più alta: venti-venticinque milioni. Da non scartare la pista Filip Kostic. L’esterno serbo si è appena svincolato dalla Juventus ed è alla ricerca di una nuova avventura.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport