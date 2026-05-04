Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto. Facciamo questo punticino e poi diamo il massimo nelle ultime tre"

Questa la amara analisi di Fagioli sull'orrendo 4-0 maturato sul prato dell'Olimpico. Fagioli fa anche una riflessione sull'essere diventato un riferimento.

E' intervenuto nel post partita di Roma - Fiorentina il calciatore della viola Nicolò Fagioli. Queste le sue parole sul fatto che il gol di Noslin abbia "narcotizzato" la Fiorentina: "Non ne ho idea, io rispondo personalmente, a me no. Dovevamo affrontare la partita in un altra maniera. Ci abbiamo provato i primi 10 minuti poi abbiamo sbagliato quasi tutto a livello tecnico e anche in certe situazioni che poi le paghi".

Sulla situazione: "Sicuramente in un situazione del genere sono cresciuto tanto. Merito della squadra, del mister e della società se sono cresciuto così. Penso sia un punto di partenza, ora dobbiamo fare questo punticino che rimane e sicuramente nelle ultime tre partite dobbiamo dare il massimo per rispetto della maglia e dei tifosi".