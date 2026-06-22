Corriere dello Sport: "In caso di cessione di Kean la Fiorentina è forte su Pellegrino. Il Parma chiede 20 milioni"

E' Mateo Pellegrino il prescelto di Paratici nel caso in cui Kean dovesse essere ceduto. Il Parma chiede 20 milioni e il calciatore ha mercato.

PERCHÉ MATEO . Però, di fronte a una scenario che non è uguale agli altri, Paratici e la Fiorentina non vogliono farsi trovare impreparati se qualcosa (meglio: qualcuno) dovesse mettere a rischio l’equilibrio tra l’altro sempre da trovare: per questo c’è Mateo Pellegrino in cima al classico piano B.

Uno che riempie l’area fisicamente e in acrobazia, uno che sa colpire in campo aperto, uno che ha le caratteristiche ideali per essere il destinatario di cross e assist degli esterni offensivi nel 4-3-3 del tecnico arrivato da Sassuolo. Uno che ha aiutato tanto il Parma a salvarsi senza troppi affanni con i suoi gol (nove, di cui otto decisivi che hanno fruttato addirittura sedici punti in classifica: soltanto quello nel 4-1 per il Torino è stato “inutile”) e il suo gioco di sponda al servizio dei compagni. Uno che somiglia ed è diverso da Kean, che piace da morire al Viola Park. Tradotto, il canale con il club ducale è già stato aperto ed è pronto all’uso sapendo che: il Parma chiede una ventina di milioni e che ci sono parecchie squadre interessate all’attaccante cresciuto al Velez (gli argentini riceveranno poco meno del 10 per cento sulla futura rivendita del loro ex giocatore), anche all’estero. La Fiorentina di più: ma solo se.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport