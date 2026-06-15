Pongracic: "Contro l'Inghilterra servirà il lavoro di squadra. Vestire la maglia della Croazia è un sogno"

Il difensore della Fiorentina presenta l'esordio mondiale della Croazia contro l'Inghilterra. Poi il ricordo della prima convocazione.

Alla vigilia dell'esordio della Croazia alla Coppa del Mondo contro l'Inghilterra, il difensore della Fiorentina Marin Pongracic - unico giocatore viola ai mondiali - ha parlato delle aspettative della sua nazionale, della sfida contro una delle squadre più accreditate del torneo e del significato che ha per lui rappresentare il Paese delle proprie origini.

Pongracic ha innanzitutto evidenziato il clima che si respira all'interno del reparto difensivo croato, spiegando come la concorrenza tra compagni sia uno stimolo positivo: «La competizione tra noi difensori è un aspetto positivo. In nazionale abbiamo un ottimo rapporto e ci stimoliamo a vicenda per migliorare. Sarà importante trovare il giusto equilibrio in difesa, ma il clima all'interno del gruppo è molto buono».

Guardando alla sfida contro l'Inghilterra, il centrale viola ha indicato in Harry Kane il principale punto di riferimento offensivo degli inglesi, pur sottolineando che la squadra dispone di numerose altre stelle: «Kane è uno dei migliori attaccanti al mondo e sta giocando ad altissimi livelli. Per fermarlo servirà soprattutto il lavoro di squadra». Pongracic ha poi aggiunto: «L'Inghilterra non ha solo Kane, ma tanti giocatori di qualità come Gordon, Saka e Bellingham. Dovremo essere organizzati, concentrati e curare ogni dettaglio».

Il difensore croato ha anche invitato la squadra a non lasciarsi condizionare dalla pressione di un appuntamento così importante, ricordando il percorso costruito dalla nazionale negli ultimi anni: «Non dobbiamo sentire la pressione. In passato abbiamo ottenuto risultati importanti e vogliamo continuare su quella strada. Serve umiltà e massima attenzione a ogni partita».

Infine Pongracic ha parlato del rapporto speciale che lo lega alla Croazia, definendo la convocazione in nazionale come la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino: «La Croazia è sempre stata parte della mia vita. In famiglia abbiamo sempre parlato la lingua croata e seguito le nazionali, nel calcio come negli altri sport». Il difensore della Fiorentina ha concluso: «Indossare questa maglia è sempre stato il mio sogno e quando è arrivata la prima convocazione è stata una delle emozioni più belle della mia vita».