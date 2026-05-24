Colloquio Locatelli-ultras: se la partita dovesse cominciare, la curva sarebbe pronta a invadere il campo

Ore di tensione a Torino per il Derby della Mole. Sky Sport rivela che l'incontro tra Locatelli e ultras sia finito con la minaccia della curva di fare invasione di campo.

Clamoroso allo stadio Olimpico Grande Torino. Secondo quanto riferito da Sky Sport, dal colloquio avvenuto tra Manuel Locatelli e il settore ultras juventino sarebbe emersa una minaccia pesantissima: qualora il derby tra Torino e Juventus dovesse iniziare regolarmente, gli ultras bianconeri sarebbero pronti a invadere il campo.

La tensione resta altissima dopo gli scontri avvenuti nel pomeriggio nei pressi dello stadio, con un tifoso juventino ricoverato in gravi condizioni. In questo clima, il confronto tra Locatelli e la curva avrebbe ulteriormente aggravato una situazione già al limite.

Al momento non risultano decisioni ufficiali sulla disputa della partita, ma l’ipotesi di problemi di ordine pubblico è diventata concreta. Le autorità e la Lega Serie A stanno monitorando costantemente la situazione.