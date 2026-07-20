Il Corriere dello Sport titola: "Braschi piace anche al Catanzaro, i calabresi si muovono per la punta"

Il giovane attaccante viola è nel radar dei calabresi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il Catanzaro è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo e ha avviato una trattativa concreta per Riccardo Braschi della Fiorentina.

L'attaccante classe 2006 è reduce da un'ottima stagione con la Primavera viola, trascinata grazie a 19 reti, e ha già collezionato 3 apparizioni in prima squadra tra Serie A e Conference League. Nelle scorse settimane, il profilo del giovane bomber era finito anche nel mirino di Padova e Avellino.