Braschi brilla in primavera: l’attaccante della Fiorentina ha segnato 15 reti in 24 partite

Andrea Pagni

5 Marzo · 12:07

Braschi attaccante classe 2006 della Fiorentina primavera viaggia ad una media di 1 Gol o un assist a partita

La Fiorentina primavera di mister Galloppa continua a brillare nel proprio campionato di categoria e al momento si trova al secondo posto dietro la Roma. Ieri al Viola Park i ragazzi di Galloppa hanno battuto in rimonta all’ultimo respiro il Bologna grazie alle reti di Jallow e Braschi. Proprio quest’ultimo si sta mettendo in mostra alla sua terza stagione nel campionato primavera. Lo scorso anno aveva chiuso la stagione a 13 reti pur non essendo un titolare inamovibile complice la presenza di Caprini e Rubino.

Quest’anno il salto di qualità da leader assoluto della squadra, con 15 reti messe a segno in 24 partite di campionato. Con 1873 minuti giocati viaggia ad una media di un gol ogni 125 minuti. Se a questi numeri aggiungiamo anche i 3 assist messi a referto viene fuori che segna o un gol o un assist a partita. Numeri niente male per Braschi che è un classe 2006 e la prossima stagione sarà sicuramente chiamato al grande salto tra i professionisti. Chissà che l’esordio non possa arrivare in questa stagione visto che risulta spesso tra i convocati di Vanoli

