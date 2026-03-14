Per Braschi 10 mila euro di bonus per l'esordio e altri 30 mila euro se dovesse entrare ancora in campo

È stato un esordio gratificante anche sotto l’aspetto economico quello che ha riguardato Riccardo Braschi. L’attaccante, nel momento in cui è entrato in campo, ha fatto scattare il primo bonus del con...

È stato un esordio gratificante anche sotto l’aspetto economico quello che ha riguardato Riccardo Braschi. L’attaccante, nel momento in cui è entrato in campo, ha fatto scattare il primo bonus del contratto da lui sottoscritto nei mesi scorsi, pari a 10mila euro. Il secondo gettone però è a un passo: alla seconda presenza in prima squadra, gli verranno erogati 30mila euro. Cifre importanti per un giocatore che già oggi è l’elemento più pagato di tutta la Primavera (il suo ingaggio, con la firma fino al 2027 con opzione per altri 2 anni, è salito a 55mila euro l’anno) e che negli anni scorsi aveva ricevuto più di un’offerta dall’estero. Su tutte quella (respinta) del Wolfsburg. Lo scrive La Nazione