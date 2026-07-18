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Il Corriere dello Sport riporta: "Asta in B per Braschi, il viola piace a Padova ed Avellino"

L'ex punta della Primavera andrà in prestito in serie B

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 15:01
Il Corriere dello Sport riporta: "Asta in B per Braschi, il viola piace a Padova ed Avellino" -
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Il promettente centravanti di proprietà della Fiorentina, Riccardo Braschi, è pronto a lasciare temporaneamente il club toscano per fare esperienza in prestito, attirando le attenzioni di diverse società soprattutto in Serie B.

Secondo quanto riferito dalla versione web del Corriere dello Sport, la corsa al giocatore è parecchio affollata: oltre al forte interesse del Padova, si sono registrati i movimenti dell'Avellino e il tentativo del Modena guidato da Galloppa. Nelle ultime ore, tuttavia, nella trattativa si sarebbe inserito con decisione anche il Catanzaro. A conferma di una cessione ormai imminente, Braschi non ha preso parte al ritiro precampionato della squadra viola proprio per consentirgli di valutare le migliori opzioni sul mercato.

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