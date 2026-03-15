L’esordio di Braschi con la Fiorentina festeggiato con uno striscione: “Siamo fieri di te”

Sono ore indimenticabili per il giovane attaccante della Fiorentina primavera Riccardo Braschi che giovedì ha fatto il suo esordio con la Fiorentina nella partita di Conference League contro il Rakow. Nella mattinata i suoi amici e tifosi lo hanno celebrato con uno striscione appeso ad un cavalcavia a Sesto Fiorentino, come mostrato dallo stesso Braschi su Instagram. Queste le parole: “Dalle magie nei campetti di Sesto all’esordio con i grandi nei palcoscenici calcistici d’Europa ed è solo inizio, siamo fieri di te ovunque tu vada. I tuoi fratelli”