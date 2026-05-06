Nazione: "Braschi, dal settore giovanile a 8 anni all’esordio in Serie A: sfiora il gol all’Olimpico"

All’esordio in A sfiora il gol all’Olimpico: il lungo percorso nel vivaio viola fino al debutto tra i grandi.

L’esordio in Serie A di Riccardo Braschi è andato a un passo dall’essere indimenticabile. All’Olimpico contro la Roma, il giovane attaccante della Fiorentina ha sfiorato il gol colpendo il palo, ma lasciando comunque intravedere personalità e qualità importanti. Alla sua seconda presenza tra i professionisti, dopo i minuti contro il Rakow, ha dato segnali più che positivi, definendo sui social quell’occasione come “qualcosa di magico” solo rimandato.

Il legame con la Fiorentina affonda le radici nell’infanzia: da piccolo seguiva la squadra insieme al bisnonno e al nonno, crescendo con il mito della Viola di Cesare Prandelli. Entrato nel vivaio a 8 anni dopo l’esperienza alla Sestese, il suo percorso non è stato privo di ostacoli: a 15 anni ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che ne hanno frenato la crescita.

Nonostante tutto, Braschi non ha mai smesso di lavorare con determinazione, arricchendo il proprio percorso anche con esperienze formative, come le estati in Croazia sotto la guida di Dragan Pejic. Il palo colpito contro la Roma è solo un primo segnale: per lui, come ha sottolineato, il meglio deve ancora arrivare. Lo riporta La Nazione.