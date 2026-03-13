Braschi: “Per arrivare fin qua è stata dura, ma ho fatto questi sacrifici per la mia squadra del cuore, la Fiorentina”

Il giovane Braschi sul proprio profilo Instagram ha voluto raccontare la sua storia per arrivare all’esordio e all’emozione di ieri sera: “Ho vissuto ogni momento della mia vita col desiderio costante di poter un giorno realizzare il mio sogno: giocare per la squadra del mio cuore, la Fiorentina. Per arrivare fin qua è stata dura, ho lasciato tanti pezzi per strada, ho vissuto momenti magici e altrettanti momenti bui. Nel male ho sempre visto uno spiraglio di luce in fondo al tunnel e piano piano mi ci sto avvicinando. Ho un po’ di persone che mi tifano dall’alto e altre che sono qua a tifarmi sempre, in primis tutta la mia famiglia. Senza di loro non ci sarei riuscito: i miei genitori, mia sorella e tante altre persone che ogni giorno con me hanno coltivato questo sogno nei momenti belli e nei momenti di difficoltà. Ringrazio e dedico questo momento anche a tutte quelle persone che nel corso della mia vita ne hanno fatto parte arricchendola, i miei amici di sempre soprattutto, e tanti altri ragazzi. Ognuno mi ha lasciato qualcosa, spero che la mia vittoria la consideriate come vostra Adesso traccerò un altro punto sulla mappa e andrò a raggiungerlo, perché questo è solo l’inizio di un qualcosa di molto più grande.”