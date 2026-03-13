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Fattori sull’esordio di Braschi: “Alla sua età avevo vinto 2 serie B e avevo giocato 40 partite in serie A”

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Fattori sull’esordio di Braschi: “Alla sua età avevo vinto 2 serie B e avevo giocato 40 partite in serie A”

Redazione

13 Marzo · 21:41

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 21:49

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#FiorentinabraschiSauro Fattori

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Il commento di Sauro Fattori sull'esordio in Conference League del classe 2006 Riccardo Braschi in uno scampolo di partita contro il Rakow

Sauro Fattori ha commentato l’esordio del 19enne Riccardo Braschi all’interno della trasmissione “Garrisca il vento” in onda su RadioFirenzeViola.
Ecco il commento dell’ex allenatore della Fiorentina.

Oggi i ragazzi, purtroppo, sono molto più protetti rispetto al passato. Quando io facevo le partitelle e mi allenavo con la prima squadra, pur essendo ancora nella categoria Allievi, esultavo ogni volta che segnavo. Ho la sensazione che oggi si viva in un mondo completamente diverso.
Ai miei tempi non si guadagnava giocando in Primavera, mentre oggi i giovani percepiscono già uno stipendio. Io, per esempio, andavo agli allenamenti in Vespa: nel contratto c’era persino la possibilità di inserire una clausola che mi vietasse di usarla, ma spiegai che per me era indispensabile, perché non avevo ancora 18 anni e quindi non potevo prendere la patente per l’auto.
A vent’anni avevo già collezionato 40 presenze in Serie A e vinto due campionati di Serie B.”

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