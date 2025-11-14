Berisha: “Dispiace per Pioli. Difficile capire cosa sia successo. Gasperini miglior allenatore, gli auguro lo scudetto”

Stefano Pioli dopo 10 partite senza neanche una vittoria, è stato esonerato dalla Fiorentina, che ha deciso di affidarsi al neo tecnico Paolo Vanoli. Sull’ex tecnico di Milan e Lazio ha parlato apertamente il portiere albanese Etrit Berisha, allenato da Pioli ai tempi della Lazio e che potrebbe essere un futuro avversario della viola, dato che gioca nell’Hacken, squadra svedese che partecipa alla Conference League. Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, queste sono state le sue parole:

Hai avuto Pioli alla Lazio, ti stupisci di come sia andata con la Fiorentina?: “La situazione della Fiorentina è molto strana. Sicuramente c’è da capire cosa sia successo, e da fuori, con una prospettiva esterna, è complicato dirlo. Gli allenatori purtroppo pagano sempre il prezzo più caro quando le cose non vanno bene. Questo è quello che è successo adesso a Stefano Pioli e mi dispiace, perché è una bravissima persona e un allenatore ben preparato”.

Gasperini lo conosci bene, è davvero fra i migliori in circolazione e può sognare lo scudetto?: “Gasperini è stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Gli auguro di vincere lo scudetto, anche se prevedo un arrivo deciso solo al fotofinish, con tutte le squadre che sono là davanti in pochi punti”.