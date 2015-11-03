Labaro Viola

Notizie Berisha Fiorentina

Berisha: "Dispiace per Pioli. Difficile capire cosa sia successo. Gasperini miglior allenatore, gli auguro lo scudetto"

14 novembre 2025 20:19

Sentite Berisha: "Con la Fiorentina sarà come una finale, ho fiducia. E magari faccio anche gol"

12 dicembre 2024 14:30

Archivio

Esplora l'archivio di Berisha

Sett. 46
Sett. 50